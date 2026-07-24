Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, nisan ayına ait ek mesai ücretlerinin 31 Temmuz’a kadar ödenmemesi halinde demokratik ve hukuki adımlar atacaklarını açıkladı.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı ek mesailerinin gündeme geldiği bir dönemde kamu çalışanlarının nisan ayına ait ek mesai ücretlerini alamadığını belirterek, gecikmelerin çalışanları ekonomik açıdan daha da zor durumda bıraktığını söyledi.

Çalışanların alın terinin karşılığını zamanında almasının anayasal ve yasal bir hak olduğunu kaydeden Atan, “Çalışanlarımızın sabrının da bir sınırı vardır. Alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz. Emeğin karşılığı eksiksiz ve zamanında ödenmelidir.” dedi.

Atan, hükümete kamu çalışanlarına verilen sözlerin tutulması ve biriken ek mesai ödemeleri konusunda gecikmeden somut adım atılması çağrısında bulundu. Ek mesai ödemelerinin Kamu Görevlileri Yasası’nda belirtilen süreler içinde yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Atan, bu konuda hukuki sürecin işletileceğini belirtti.