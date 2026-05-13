İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’den Süper Lig’e şampiyon olarak terfi eden Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı kalecisi Erdoğan Nay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluklarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı:

Erdoğan Nay yaptığı paylaşımda asla vazgeçmeden, savaşarak, inanarak, sabrederek ve birlik olarak şampiyonluğa ulaştıklarına vurgu yaptı.

Nay’ın paylaşımı şöyle:

““Zor günlerden geçtik, sustuk, savaştık ama asla vazgeçmedik… Çünkü biz inanmış bir aileyiz. Sonunda hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. ŞAMPİYON BAF ÜLKÜ YURDU SK!”

“Bu şampiyonluk sadece bir kupanın değil; inancın, emeğin, sabrın ve birlik olmanın zaferidir.”

“Pes etmeyenlerin, inananların ve sonuna kadar mücadele edenlerin hikâyesi… ŞAMPİYON BAF ÜLKÜ YURDU SK!”

“Bir takım olduk, bir aile olduk, birlikte savaştık ve birlikte kazandık.”

“Kimse görmese de verdiğimiz mücadeleyi biz biliyoruz… Ve bugün o emeğin karşılığını şampiyonlukla aldık.”

“Zor günler geçti, umut hiç bitmedi. Sonunda ise mutlu son geldi: ŞAMPİYON!”

“Terimizin, emeğimizin ve inancımızın karşılığı geldi. Bu kupa hepimizin!”

“İnanan insanlar bir araya geldiğinde imkânsız diye bir şey yoktur.”

“Bu başarı; mücadeleden, karakterden ve asla vazgeçmemekten doğdu.”

“Şampiyonluk bir sonuç değil, birlikte verilen büyük savaşın ödülüdür.”