Ülkemizin yetiştirdiği yetenekli futbolculardan olan ve futbol hayatını Türkiye’de sürdüren Zihni Temelci, Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Muğlaspor ile play-off şampiyonluğu yaşayarak takımının Türkiye Birinci Ligi’ne yükselmesinde önemli rol oynadı.

Başarılı futbolcunun bir süredir pubis sakatlığı yaşadığı öğrenildi. Ağrılarına rağmen fedakârlık yaparak sezon boyunca forma giymeye devam eden Zihni Temelci, sezonun tamamlanmasının ardından ameliyat kararı aldı.

Yaklaşık 10 gün içerisinde operasyon geçirmesi beklenen Temelci’nin hedefinin yeni sezona tam hazır şekilde dönmek olduğu belirtildi.

Öte yandan yaşadığı sakatlık nedeniyle KKTC Milli Takımı kadrosunda da yer alamayan başarılı oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.