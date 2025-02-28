Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri başarılı operasyonlarına devam ediyor. Narkotik ekipleri Girne’de bir süredir takibe aldığı zehir tacirlerine darbe vurdu.

Girne’de polisin düzenlediği “Paket Operasyonu” kapsamında üç kişi tutuklandı, satışa hazır 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Önceki gün saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 24 yaşındaki isminin baş harfleri İ.E.L. 24 yaşındaki isminin baş harfleri K.Ş. ve 24 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.G.’nin tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.