Havalimanı-Gaziköy anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 00:05 sıralarında meydana geldi.
57 yaşındaki Yaşar Koşar, yönetimindeki PH 872 plakalı salon araç ile Gaziköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Gaziköy’ün girişindeki Alpet Petrol İstasyonu önlerinde geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol kenarındaki köprü betonuna çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Kaza sonucu PH 872 plakalı araçta oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi neticesinde ise konu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı.