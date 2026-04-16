Evkaf’ın kuruluşunun ve yönetiminin Kıbrıs Türk halkına devredilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yönetiminin Kıbrıs Türk halkına devredilişinin önemine vurgu yaparak, “70 Yıl önce Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıslı Türklerin tekrardan kontrolüne verilmesinin ve Kıbrıslı Türklerin Vakıflar İdaresi’ne sahip çıkmalarının hiç kolay olmadığını tahmin ediyorum. Dr. Fazıl Küçük liderliğinde önemli bir mücadele verilmiştir ve bu mücadelenin sonucunda da Kıbrıslı Türkler kendi varlıklarına, kendi kimliklerine, kendi tarihlerine aslında sahip çıkmışlardır. Bu açıdan her zaman hatırlanması gereken bir gün.” ifadelerini kullandı.