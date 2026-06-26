Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski Genel Sekreteri Naci Talat, ölümünün 35’inci yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, anma törenine CTP Genel Başkanı ve Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli ve Naci Talat’ın ailesinin yanında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erhürman ve CTP Genel Başkanı, Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri anıt mezara çiçek bıraktı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Naci Talat’ın kısa yaşamına rağmen geride bıraktığı değerler ve mücadele anlayışıyla Kıbrıs Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktığını söyledi.

İncirli de babasının Naci Talat’ın “Bizler ülkemizin etrafında biriken sisli havayı dağıtarak tertemiz, dupduru bir havayı soluyacağız.’’ sözlerini hatırlatarak, onu mücadelesi, ilkeleri, siyasi hedefleri ve sevgisiyle andıklarını belirtti.

İncirli: “Çelikten bir iradeyle ayağa kalkıp mücadele etmeyi öğretti”

İncirli, konuşmasında, Naci Talat’ı aralarından ayrılışının 35’inci yılında ailesi, dostları, mücadele arkadaşları ve sevenleriyle birlikte andıklarını söyledi.

Naci Talat’ı unutulmaz kılanın düşüncelerinin hala yol gösteriyor olması, kararlı mücadelesi ve ilham vermesi olduğunu belirten İncirli, Talat’ın yaşamı boyunca insanları birbirine bağladığını ve Kıbrıs Türk halkının geleceğine yön verecek siyasi hareketin liderliğini yaptığını, düşünsel omurgasını kuranların başında yer aldığını ifade etti.

“Karşısındaki kişiyi değil, karşısındaki haksızlığı ve yanlışlığı hedef aldı. Hapis gördü, yol arkadaşlarının sürgünlerini yaşadı, siyasi sahtekarlıkların en ağırlarına maruz kaldı. Ama sesi hep gür çıktı, enerjisi kitleleri harekete geçirdi, çelikten bir iradeyle ayağa kalkıp mücadele etmeyi öğretti.” diyen İncirli, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sosyal adalet ve çözüm yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

“Değişimin yolu kararlı mücadelemiz ve kardeşlik cephemizden geçecek”

İncirli, Kıbrıs Türk halkının varlığına dayalı barış ve çözüm stratejisinin öneminin gittikçe arttığını belirtti.

Kötü yönetim, yolsuzluk ve adaletsizliklere karşı toplumun değişim iradesini büyütmeye devam edeceklerini söyleyen İncirli, “Halkımızın arzu ettiği değişimin yolu kararlı mücadelemizden ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kardeşlik cephemizden geçecektir. Naci Talat’ın mirası akılla, örgütle ve kesintisiz mücadeleyle ilerleyecek.” dedi.

Naci Talat’ın “Bizler ülkemizin etrafında biriken sisli havayı dağıtarak tertemiz, dupduru bir havayı soluyacağız.’’ sözlerini hatırlatan İncirli, babasını mücadelesi, ilkeleri, siyasi hedefleri ve sevgisiyle andıklarını kaydetti.

- Erhürman: “Kıbrıs Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Naci Talat’ın kısa yaşamına rağmen geride bıraktığı değerler ve mücadele anlayışıyla Kıbrıs Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktığını söyledi.

“İnsanın ne kadar uzun yaşadığı değil, geriye ne bıraktığı önemlidir.” diyen Erhürman, Naci Talat’ı “efsanevi” yapan özelliğinin, toplumun her kesimiyle doğrudan bağ kurabilmesi olduğunu belirtti.

Erhürman, halka inanan bir lider olan Naci Talat’ın yalnızca kendi düşüncesini paylaşanları değil, toplumun tüm kesimlerini dinlemeyi ve anlamayı ilke edindiğini ifade etti. Talat’ı, en zor zamanlarda bile yüzünden eksik etmediği gülümsemesiyle hatırladığını söyleyen Erhürman, “Bugün bir kez daha kendisini saygıyla anıyorum ama en çok da sevgiyle anıyorum. Ruhu şad olsun.” dedi.