KKTC Alevi Kültür Merkezi, Pazar günü “Aşure Lokması” etkinliği düzenleyecek.

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran Pazar günü Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yer alacak etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Almanya’dan gelecek olan Pir Hasan Ali İçlek’in hizmet yürüteceği etkinlikte, Zakir Cengizhan Arslan sahne alarak, deyişler söyleyecek.

Açıklamada, Aşure Lokması’nın Alevi öğreti inancında önemli bir yere sahip olduğu ifade edilerek, 12 günlük Yas-ı Matem orucu bittikten sonra Kerbela ve diğer bütün şehitler için yapılarak pay edilmekte olduğunun altı çizildi.

“Aşure Lokması” etkinliğinin her yıl geleneksel olarak Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapıldığı hatırlatılan açıklamada, tüm halkın, Siyasi partilerin, Sendikaların, Sivil Toplum Örgütlerinin ve basın mensuplarının etkinliğe davetli olduğu belirtildi.