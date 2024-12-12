Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Arkhe Lefkoşa ve Myrrha Trio iş biriliği’nde düzenlenen ve Keman sanatçısı Miray Çakır, viyola sanatçısı Sinem Sadrazam ve viyolonsel sanatçısı Püren Eda Gözer’den oluşan Myrrha Trio, dün akşam Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi'nde (Arkhe Sahne) unutulmaz bir yeni yıl konserine imza attı.

Myrrha Trio, gecede yeni yıla özel olarak hazırlanan keyifli bir programla klasik müzik tutkunlarına eşsiz bir müzik şöleni sundu. Müziğin hem duygusal hem de teknik anlamda zirveye ulaştığı performans, izleyenlerden büyük alkış topladı.

2019 yılında kurulan Myrrha Trio, klasik müziği adada daha erişilebilir hale getirmeyi ve yerel hikaye ile melodileri sanat yoluyla yeniden gün yüzüne çıkarmayı misyon edinmiş üç değerli müzisyenin bir araya gelmesiyle oluştu.



