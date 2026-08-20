Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Rum müzakereci Menelaos Menelau bugün saat 11.00’de bir araya gelecek.

Fileleftheros gazetesi, Dânâ ile Menelau'nun Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 26 Ağustos’ta yapacağı görüşmeye yönelik ön hazırlık yapacağını yazdı.

Alithia gazetesi ise “Müzakereciler Çoktan Başlamış Olmaları Gerekirken Üç Haftalık Gecikmeyle Yarından İtibaren Başlıyor” başlıklı haberinde ise, Dânâ ile Menelau’nun bu sabah görüşeceklerine ve bunun ilk somut hazırlık olduğuna işaret etti.

Haftalardır beklenen temas sürecinin bugün başlayacağını belirten gazete Guterres'in söylediği gibi haftalık görüşmeler yapılmış olsaydı, Guterres'in adadan ayrılmasından bu yana liderler düzeyinde temaslar da gerçekleşmiş olacağını öne sürdü.

Gazete buna paralel olarak BM’nin bugüne kadar sağlanan görüş birliklerini kayda geçirmeyi sürdürdüğünü de yazdı.

Liderlerin 26 Ağustos’taki görüşmesinin bu olgular altında önemli olduğunu da yazan gazete, Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ardından ilk olmanın yanında bu görüşmenin tarafların geçen sürede kendilerine verilen görevleri yerine getirip getirmediğini belirlemek için de ilk fırsat olacağını belirtti.