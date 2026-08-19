Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kayıt dışı yaşamla mücadelenin önceliklerinin başında geldiğini belirterek, “Bu muhaceretten öte toplum güvenliği meselesidir” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, Kanal T’de “İnce Ayar” programına konuk oldu, Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

“Sorun meseleleri konuşmak değil, sorun onları çözecek iradeyi ve politikayı ortaya koyamamaktır”

Ülkede güvenlik konusunda yaşanan sorunların üzerinin örtülmesinin çözüm olmadığını ifade eden İncirli, toplumda tedirginlik yaratan suçlarda artış olduğunu kaydederek, hükümetin sorunu konuşmaktan kaçınmasının ülkeye daha fazla zarar verdiğini belirtti.

“Hakikatleri görmezden gelmek, üzerini örtmeye çalışmak, onları yokmuş gibi saymak gerçekliği ortadan kaldırmaz. Sorun meseleleri konuşmak değildir. Sorun meseleleri çözebilecek iradeyi ve politikaları ortaya koyamamaktır” diyen İncirli, Meclis’in, ekonomi, sağlık ve eğitimde olduğu gibi güvenlik sorunlarının da şeffaf biçimde tartışılması gereken yer olduğunu söyledi.

Hükümetin, olağanüstü Genel Kurul’a katılmamasını "büyük bir hata" olarak değerlendiren İncirli, “Turizmimizi, eğitimimizi, halkımızı ve ülkemizi koruyabilmek için eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili çok ciddi bir hazırlık yaptık ve göreve geldiğimiz andan itibaren bunları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

İncirli, CTP’nin iktidara geldiğinde hayata geçireceği güvenlik politikalarının ve yol haritasının hazır olduğunu belirtti.

“İlk yapacağımız iş nüfus sayımı olacak. Bir kez sayacağız, sonra hep bileceğiz. Sistemi kuracağız”

CTP iktidarında güvenlik alanında atılacak ilk adımlardan birinin nüfus sayımı olacağını ifade eden İncirli, suç işlendikten sonra faillerin bulunması kadar suçun ortaya çıkmadan önce önlenmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının, failleri yakalama konusundaki başarısını takdir ettiklerini belirten İncirli, esas hedefin riskleri önceden tespit edecek bir sistem kurmak olduğunu kaydetti. Ülkede kaçak yaşamın yaygınlaştığını, ülkeye giren ve çıkan kişilerin hangi hukuki statüde bulunduğunun yeterince takip edilmediğini ifade eden İncirli, “Kaçak yaşam, mücadele etmemiz gereken konuların başında geliyor. Bunlar birbiriyle de ilişkilidir. Yani kaçak yaşam, ekonomiyle ve güvenlikle de ilişkilidir, ülkedeki her alanı etkiler” diye konuştu.

Nüfus bilinmeden sağlık, eğitim, ulaşım, ekonomi ve güvenlik alanlarında doğru planlama yapılamayacağının altını çizen İncirli, “İlk yapacağımız iş nüfus sayımı olacak. Bir kez sayacağız, sonra hep bileceğiz. Sistemi kuracağız” dedi.

“Kayıt dışı yaşamla mücadele önceliklerimizin başında”

Kaçak yaşamla mücadele konusundaki yaklaşımlarının yabancı düşmanlığı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğinin özellikle altını çizen İncirli, CTP’nin insanları kökenlerine göre ayıran bir anlayışa sahip olmadığını vurguladı. “Bizim derdimiz insanla değil. Bizim derdimiz kayıtsızlıkla ilgilidir, kaçakla ilgilidir, kuralsızlıkla ilgilidir” diyen İncirli, mevcut hükümet döneminde kamu otoritesinin ciddi biçimde zayıfladığını söyledi.

Ülkede kuralların, yasaların ve denetimin bulunduğunun yeniden hissettirilmesi gerektiğini kaydeden İncirli, “Esas sorun, kuralsızlıktır, denetimsizliktir, kamusal otoritenin zayıflamış olmasıdır. Bizim için kayıt dışı yaşamla mücadele önceliklerimizin başında. Bu muhaceretten öte toplum güvenliği meselesidir” dedi. CTP’nin iktidarında kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon kurulacağını belirten İncirli, güvenlik mimarisinin bütünlüklü bir yapı üzerinden yeniden oluşturulacağını ifade etti.

“Ateşli silah, vatandaşlık gibi başlıkları siyasi ranttan çıkaracağız”

Ateşli silah ruhsatlarından, vatandaşlıklara kadar çeşitli alanlarda alınan kararların siyasi rant aracı haline getirilmesini de eleştiren İncirli, CTP iktidarında bu konuların açık kurallara bağlanacağını kaydetti.

Devlet yönetiminde kişilere göre uygulama yapılamayacağını, adalet ve eşitlik duygusunun korunması gerektiğini belirten İncirli, “Biz eşitlik ve adaletten yana olan bir siyasi geleneğin sürdürücüleriyiz. Bizim yönetimimizde bu ülkede insanların adalet duygusu korunacak” dedi.

Siyasi tercihlere göre avantaj sağlanan veya insanların ötekileştirildiği bir yönetim anlayışını reddettiklerini kaydeden İncirli, “Ateşli silah ruhsatları, vatandaşlık gibi başlıkları siyasi ranttan çıkaracağız. Bu tür konuların kurallara bağlı bir şekilde ilerleneceği bir yönetim anlayışıyla geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Seçimlerin aynı döneme sıkıştırılması seçmen üzerinde ciddi bir yük ve karmaşa yaratacak”

Sıla Usar İncirli, karma oy ve seçim tarihi tartışmalarına da değinerek, CTP’nin karma oyun kaldırılmasına ilişkin ilkesel tutumunun değişmediğini ancak seçime kısa süre kala seçim yönteminin değiştirilmesine karşı olduklarını belirtti. İncirli, böylesi bir aşamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı değiştirme ve karma oyun kaldırılması girişiminin, seçmen iradesinin sandığa daha sağlıklı biçimde yansıtılması arayışından çok hükümet partilerinin kendi içlerinde ve kendi aralarında yaşamakta olduğu tartışmaların ve hesaplaşmaların sonucu olduğunu söyledi.

“Seçime giderken Seçim ve Halkoylaması Yasası değiştirilmez. Seçime giderken seçim yöntemi değiştirilmez. Bunun en doğru zamanı seçimden sonraki en erken zamandır” diyen İncirli, seçim sisteminin temel kurallarında yapılacak değişikliklerin seçimlerden hemen önce siyasi gündemin baskısı altında ele alınmasının doğru olmadığını belirtti. Konuşmasının devamında genel seçim tarihinin halen açıklanmamasını da eleştiren İncirli, genel ve yerel seçimlerin aynı döneme sıkıştırılmasının seçmen üzerinde ciddi bir yük ve karmaşa yaratacağını ifade ederek, CTP’nin seçim hangi koşullarda yapılırsa yapılsın hazır olduğunu vurguladı.

-“CTP’nin yerel yönetimlerde markalaşmış bir hizmet anlayışı var”

Son olarak yerel seçim hazırlıklarına ilişkin de bilgi veren İncirli, CTP’li belediyelerin sosyal belediyecilikten altyapıya, mali disiplinden halka doğrudan dokunan hizmetlere kadar güçlü bir yönetim modeli ortaya koyduğunu söyledi.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetimlerde markalaşmış olan bir hizmet anlayışı var” diyen İncirli, TDP ile yürütülen görüşmelerin de iyi niyetli biçimde sürdüğünü ve sonuçlandırılmaya çok yakın olduğunu belirtti.

Genel seçim adaylarına ilişkin çalışmaların da titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden İncirli, CTP’nin “halkın güven duyduğu ve halkın sorunlarını çözme kapasitesi olan” isimlerle seçmenin karşısına çıkacağını kaydetti.

Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile de Meclis’te uzun süredir yapıcı bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten İncirli, ilerleyen dönemde halkın güven duyacağı, bilgili ve donanımlı kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını ifade etti.