Doğan Türk Birliği, altyapısından yetişen genç yetenek Bertu’yu A Takım kadrosuna dahil etti.

Teknik Direktör Nazım Aktunç’un kararıyla A Takım kadrosuna alınan 2009 doğumlu futbolcu, yeni sezonda sarı-lacivertli ekibin başarısı için mücadele edecek.

Geleceğin önemli isimleri arasında gösterilen Bertu’nun, gösterdiği gelişim ve performansın ardından A Takım’a yükselmesi kulüpte memnuniyetle karşılandı. Doğan Türk Birliği, genç oyunculara verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, Bertu’nun yeni sezonda kendisine verilecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi bekleniyor.