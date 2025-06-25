Girne Belediyesi Tiyatro Çocuk Ekibi, Cengiz Eşiyok’un yazdığı ve İsmihan Yorgancı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Mutlu Palyançolar Ülkesi’ adlı tiyatro oyununu, cumartesi günü saat 16.00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahneleyecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, oyunda Maya Erhan, Şerif İzveren, Zeynep Ayza Yıldız, Rüzgar Emir Şahin, Nisan Özkisi, Tanem Bitta ve Demir Erhan sahne alırken; Girne Belediyesi Gençlik Ekibi oyuncuları ise halktan bireyleri canlandıracak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuk ve aileler davet edildi.