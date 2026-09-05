Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki çalışmaların sonuna gelinirken lig öncesi hazırlık karşılaşmaları ve anı maçları ile devam ediliyor.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübüne çok büyük ve önemli hizmetleri olan uzun süre başkanlık yapan ve 7 yıl önce aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin efsane başkanlarından merhum Mustafa Menekşeli anı maçında Aksa 1. Lig ekiplerinden Mormenekşe ile Geçitkale karşı karşıya geldi. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Mustafa Menekşeli’nin ailesi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Mustafa Menekşeli anı maçı Mormenekşe Cemal Balses stadında Mormenekşe ile Geçitkale arasında oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanan Mormenekşe anı maçını kazanan taraf oldu.

Ödül Töreni

Merhum Mustafa Menekşeli anı maçı sonrasında Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli ile eski başkanlardan Hilmi Öztemiz yaptığı kısa konuşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler ve aileye plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, eşi Ayşe Menekşeli, eski başkanlardan Hilmi Öztemiz, merhum Mustafa Menekşeli’nin kızı Hürmüs Durmuşoğlu tarafından verildi.