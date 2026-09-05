Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, kulübe ve ülkeye önemli hizmetleri olan merhum Hasan Onalt anısına geleneksel anı maçı düzenledi.

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4. Hasan Onalt Anı Maçı için Aslanköy ile Değirmenlik takımları, orta hakemliğini Serdar Gürpınar'ın yaptığı maçta Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda karşı karşıya geldiler.

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Hüseyin Misk anı maçı ile anılıyor
Hüseyin Misk anı maçı ile anılıyor
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Değirmenlik takımının maç boyunca oyunun üstünlüğünü elinde tutarak sahadan 3 – 0 galip ayrıldığı karşılaşmanın sonunda hakemlere plaketlerini Onalt ailesi verirken, Aslanköy’e kupasını China Bazaar Direktörü Mazhar Gujrati, Değirmenlik’e ise kupasını Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler takdim etti.