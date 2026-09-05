Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, kulübe ve ülkeye önemli hizmetleri olan merhum Hasan Onalt anısına geleneksel anı maçı düzenledi.

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4. Hasan Onalt Anı Maçı için Aslanköy ile Değirmenlik takımları, orta hakemliğini Serdar Gürpınar'ın yaptığı maçta Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda karşı karşıya geldiler.

Değirmenlik takımının maç boyunca oyunun üstünlüğünü elinde tutarak sahadan 3 – 0 galip ayrıldığı karşılaşmanın sonunda hakemlere plaketlerini Onalt ailesi verirken, Aslanköy’e kupasını China Bazaar Direktörü Mazhar Gujrati, Değirmenlik’e ise kupasını Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler takdim etti.