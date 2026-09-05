Futbolda yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlık ve anı maçlarıyla eksikliklerini görüp, güçlerini sınıyorlar. AKSA Birinci Lig ekibi Düzkaya ile AKSA Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği de Düzkaya kulübü tarafından merhum Nihat Bağcıer anısına düzenlenen anı maçında sahaya çıkacaklar. 22. Nihat Bağcıer Anı Maçı, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanacak. Bugün oynanacak geleneksel 22. Nihat Bağcıer Anı Maçının başlama saati ise 17.00 olacak.