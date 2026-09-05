Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki hazırlıkların da sonuna gelindi. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig hakemlerinden Turgay Misk’in babası merhum Hüseyin Misk anı maçı ile anıldı. Tuzla’da kaleci olarak kısa süre futbol yaşantısı olan merhum Hüseyin Misk anı maçında Mormenekşe ile tarihinde ilk kez 1. Ligde mücadele edecek olan Akdoğan karşı karşıya geldi.

Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanan karşılaşmada Futbol Federasyonuna bağlı hakemler Turgay Misk, Hakan Gök, Yunus Çağlar’ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Akdoğan’ın üstünlüğünde tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında girdiği birçok gol pozisyonların sadece birini değerlendiren Mormenekşe rakibinin penaltı golüne de engel olamayınca maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Akdoğan Hüseyin Misk anı maçını kazanan taraf oldu.

Ödül Töreni

Merhum Hüseyin Miksi anı maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mehmet Menekşeli, Sedat İzzigil, UEFA Pro Tudor lisanslı Teknik Direktör Mustafa Borataş, Akdoğan Spor Kulübü Başkanı İrfan Can Gür, merhum Hüseyin Miksi’nin eşi Pembe Miski tarafından verildi.