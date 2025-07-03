Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu önceki akşam kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Yapılan genel kurulda Münür Özler yeniden güvenoyu alarak başkanlığa seçildi. Münür Özler’in başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

Başkan: Münür Özler

Mali İşler: Salahi Mısırlıoğlu

Başkanvekili: İbrahim Mısıroğlu

Futbol Şube Sorumlusu: Ali Duvarcı, Özer Hafız

Kadın Kolları ve Saha Sorumlusu: Hale Kirman

Sosyal Medya, Basın ve Reklam: Bertu Topal, Erol Kanlıada

Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar

Altyapı Sorumlusu: Mert Atakan, Halil Özler

Asbaşkan: Çağdal Atakan

Genel Sekreter: Hasan Efe

Tesisler Sorumlusu: Özgür İnönü, Ercan Arıklı

Projelerden Sorumlu: Mehmet Aktunç

Reklam ve Pazarlama: Özdemir Özeren

FAAL ÜYELER

1. Doğukan Kamacı

2. Canol Göktaş

3. Özgür Münvetten

4. Ömer Akama

5. Faik Fellahoğlu

6. Serhat Batılı

DİSİPLİN KURULU

1. Ahmet Soyadlı

2. Resa Saçar

3. Abdi Arsu

DENETLEME KURULU

1. Ahmet Ulubay

2. Hakkı Efe

3. Görkem Önem