Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu önceki akşam kulüp lokalinde gerçekleştirildi.
Yapılan genel kurulda Münür Özler yeniden güvenoyu alarak başkanlığa seçildi. Münür Özler’in başkan seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:
Başkan: Münür Özler
Mali İşler: Salahi Mısırlıoğlu
Başkanvekili: İbrahim Mısıroğlu
Futbol Şube Sorumlusu: Ali Duvarcı, Özer Hafız
Kadın Kolları ve Saha Sorumlusu: Hale Kirman
Sosyal Medya, Basın ve Reklam: Bertu Topal, Erol Kanlıada
Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar
Altyapı Sorumlusu: Mert Atakan, Halil Özler
Asbaşkan: Çağdal Atakan
Genel Sekreter: Hasan Efe
Tesisler Sorumlusu: Özgür İnönü, Ercan Arıklı
Projelerden Sorumlu: Mehmet Aktunç
Reklam ve Pazarlama: Özdemir Özeren
FAAL ÜYELER
1. Doğukan Kamacı
2. Canol Göktaş
3. Özgür Münvetten
4. Ömer Akama
5. Faik Fellahoğlu
6. Serhat Batılı
DİSİPLİN KURULU
1. Ahmet Soyadlı
2. Resa Saçar
3. Abdi Arsu
DENETLEME KURULU
1. Ahmet Ulubay
2. Hakkı Efe
3. Görkem Önem