Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmaları kapsamında önemli bir transfere daha imza attı.

Kariyerini Türkiye liglerinde sürdüren 2010-2015 yıllarında Galatasaray alt yapısında yetişip Fatih Karagümrük, Erok Spor, Niğde Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Mersin İdman Yurdu gibi takımlarda oynamış, takım kaptanlığı yapmış KKTC vatandaşı stoper 28 yaşındaki Gökcan Gelmen Mağusa Türk Gücü’ne transfer oldu.

Başkan Koral Bozkurt’la bir araya gelen futbolcu kendisini MTG’li yapan imzayı attı.