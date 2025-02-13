Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Cihangir – China Bazaar Gençlik Gücü maçının ardından yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Daikin Kıbrıs Kupası’nın 2. Turu’nda oynanan Cihangir – China Bazaar Gençlik Gücü maçı sonrası ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı, “Bu tür açıklamalar futbolumuza zarar veriyor, marka değerini düşürüyor” dedi.

Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) olarak tüm liglerimizde zorlu maçların olduğu bu dönemde kulüplerimizden yapılan açıklamaları üzülerek takip etmekteyiz. Son günlerde yaşananlar ve yapılan mesnetsiz açıklamalar futbolumuza zarar veren ve marka değerini aşağıya çeken açıklamalardır. Öncelikle şu unutulmamalıdır ki hakemlik müessesesi futbol camiasının en önemli ve saygın noktalarından biridir. Bu bağlamda liglerimizde kategori ayırmaksızın büyük biz özveri ile görev yapan hakem arkadaşlarımızla ilgili yapılan yakışıksız ithamlar ortamı iyice germekte ve hakemleri hedef göstermektedir.

KTFHGD olarak tüm hakemlerimizin yanında olduğumuzu bildirir, tüm kulüplerimizi sağduyu ile hareket etmeye davet ederiz.

Saygılarımla,

Hakan MUHTAROĞLU

KTFHGD Başkanı