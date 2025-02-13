Cihangir Spor Kulübü, Gençlik Gücü Kulübü’nün yapmış olduğu basın açıklamasına cevap vererek, Gençlik Gücü’nün bunun benzeri açıklamaları daha önceki yıllarda Cihangir’e karşı yönelttiğini belirtti.

Cihangir Kulübü açıklamada “Tur atlaması için belli mercilerden talimat alındığına dair endişeleri derinleşen” Gençlik Gücü Kulübü’ne belli mercilerin kim olduğunu ve özellikle son 1.5 sezondur bu mercilerin nerede olduğunu sorma ihtiyacında bulunuyoruz” diyerek GG Kulübü’nü kamuoyunu aydınlatmaya davet etti.

Cihangir Kulübü’nün basın açıklaması şöyle:

Dün oynadığımız ve seri penaltı atışları sonucunda 4-3 tur atlayarak Daikin Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finale yükseldiğimiz Gençlik Gücü müsabakasından sonra, rakibimizin tıpkı geçen sezon 26.11.2023 tarihindeki maçtan sonra ve 29.03.2024 tarihlerindeki maçtan önce kulübümüzü hedef göstererek yapmış olduğu basın açıklamalarından sonra, dün akşam yine yapmış oldukları hadsiz ve itam içeren basın açıklamasının üzerine bizlere de açıklama yapma hakkı doğmuştur.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunu lig ikincisi ve kupa finali ile 2023-2024 sezonunu da kulüp rekorlarını kırarak lig ikincisi tamamlamıştır. Kulübümüz sezonluk Bütçe/Başarı performansına göre taraflı tarafsız herkesin de kabul edeceği gibi son iki sezonun en başarılı takımları arasındadır. Bu başarıların da tesadüf olmadığını bu sezon geride kalan 18 haftalık periyotta da göstermiştir. Maalesef son 1.5 sezondur spor kamuoyunun da bilip konuşmadığı ve/veya konuşamadığı her türlü oyunların içinde kalan takımımıza karşı yapılan bu talihsiz basın açıklamasını kınıyor ve aşağıdaki yanıtları bildiriyoruz.

Öncelikle geçen sezon ki başarımızda büyük emekleri bulunan eski futbolcumuz İbrahim Karadal’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ederiz.

Ligin ilk devresinde 7. Haftada oynanan ve çok rahat bir şekilde 0-3 üstünlüğümüzle sonuçlanan Gençlik Gücü maçında yine aynı hakemin ilk yarının son dakikalarında çok açık bir şekilde topun oyuncumuzun kafasına çarpmasına rağmen rakibimiz lehine verdiği hatalı penaltı kararı sonrasında rakibimizin neden basın açıklaması yapma gereği duymadıkları merak konusudur. Dün oynanan ve 120 dakika alın teri döken futbolcularımıza saygı duymayarak kazandığımız maçın ardından turu hakem Emre Öztaşlı’nın atlattığına yönelik açıklamalarını gülünç buluyoruz. Henüz maçın 30. saniyesi bile dolmadan Gençlik Gücü ceza sahasındaki penaltımızın neden verilmediğini, maçın 35. dakikalarında bulduğumuz golün önce verilip 24 saniye sonra neden iptal edildiğini anlamlandıramıyoruz.

Rakibimizin, Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nü hedef gösteren şike ve teşvik iddialarını istedikleri gibi istedikleri şekilde araştırmalarını kesinlikle istediğimizi ve araştırma sonucundaki bulguları tıpkı iddiaları spor kamuoyundan duyurdukları gibi sonuç bulgularını da spor kamuoyuna duyurmalarını talep ediyoruz. “Tur atlaması için belli mercilerden talimat alındığına dair endişeleri derinleşen” Gençlik Gücü Kulübü’ne belli mercilerin kim olduğunu ve özellikle son 1.5 sezondur bu mercilerin nerede olduğunu sorma ihtiyacında bulunuyoruz.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü’ne yapılan ve/veya yaptırılan tüm bu iddiaları kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tür pis oyunlara da ihtiyacımızın olmadığını hatırlatırız.

Gençlik Gücü Kulübü’nün yapmış olduğu basın açıklamasının son paragraflarında yer alan;

Şike ve teşvik iddialarının ayyuka çıktığı bu dönemde, KTFF’nin herhangi bir şikayet olup olmadığına bakılmaksızın özellikle son 1.5 sezondur tüm iddiaların araştırmasını ve soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. Futbolumuzdan, kazanmaya giden her yol mubahtır anlayışıyla hareket eden başkanlar ve yöneticiler temizlenmelidir. Aksi takdirde, Kıbrıs Türk futbolunun geleceği daha büyük bir çıkmaza sürüklenecektir.

Gençlik Gücü Kulübünün tüm futbol kamuoyunu, adil ve şeffaf bir ülke futbolu için sesini yükseltmeye ve futbolun gerçek sahipleri olan sporcular ve taraftarlarla birlikte mücadele etme davetlerini desteklediğimizi belirtiyor ve tüm takımlara temiz ve adil bir rekabet davetinde bulunuyoruz.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü

Yönetim Kurulu