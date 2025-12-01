Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD), AKSA A2 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı TSK ile Yeniboğaziçi DSK arasında oynanan maçta hakem Merve Ateş’e tribünden sahaya inen bir taraftar tarafından yapılan darp olayını kınadı. Dernek Başkanı Hakan Muhtaroğlu, hakemlere yönelik fiziksel ve sözlü şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

AKSA A2 Süper Lig'de Küçük Kaymaklı TSK ile Yeniboğaziçi DSK arasında oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında yaşanan talihsiz pozisyon sonucunda Yeniboğaziçi DSK futbolcusu Hasan Cem Kasap’ın ciddi bir sakatlık geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Ancak bu üzücü olayın hemen ardından, maçın hakemi Merve Ateş’in tribünden sahaya inen bir kadın taraftar tarafından darp edilmesi kabul edilemez ve asla tolere edilmeyecek bir davranıştır.

Bir kez daha üzerine basarak ifade etmek isteriz ki: Bir futbol maçında verilen veya verilmeyen kararların ardından oluşan olumlu veya olumsuz sonuçların sorumlusu hakemler değildir; hakemin kararları, oyunun doğal akışının bir parçasıdır. Hakemlerimize yönelik fiziksel ya da sözlü şiddet hiçbir bahaneyle meşru gösterilemez.

Tüm liglerimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için büyük bir özveriyle görev yapan, kimi zaman bir günde 2–3 maç yöneten hakemlerimiz kimsenin stres tahtası değildir. Özellikle U15, U17 ve A2 Ligleri’nin gelişim ligleri olduğu gerçeği hem kulüplerimiz hem antrenörlerimiz hem yöneticilerimiz hem de özellikle futbolcu aileleri tarafından unutulmamalıdır. Bu ligler, genç hakemlerimizin gelişimi için de en değerli alanlardır.

Sahadaki her futbolcu nasıl bir anne ile babanın evladıysa, o maçları yöneten hakemler de bir ailenin evladıdır. Onların da sosyal hayatları, sevdikleri ve sorumlulukları vardır. Bu insanlık gerçeğini göz ardı eden her türlü şiddet, sadece sporumuzu geriye götürür.

Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği olarak, hakemimize yapılan saldırının sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Futbolun, sevgi ve saygı çerçevesinde var olabileceğini hatırlatarak tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz."