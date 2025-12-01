A2 Süper Lig'de oynanan Küçük Kaymaklı - Yeniboğaziçi maçında ayağı kırılan Yeniboğaziçi futbolcusu Hasan Cem Kasap ameliyat oldu.

Yaşanan ayak kırılması olayı ile ilgili Kınama açıklaması yapan Yeniboğaziçi Kulübü hem K.Kaymaklı futbolcusu Arkan Erçelik’i hem de maçın hakemi Merve Ateş’i kınadı.

Yapılan kınama açıklaması şöyle:

Spor kulübü olarak maddi manevi tüm enerjimizi sağlıklı ve disiplinli gençler yetiştirmeye adadık fakat bugün yaşananlar ne ahlaka nede spora yakışmamıştır.

Bugün oynanan K. Kaymaklı - Yeniboğaziçi A2 mücadelesinde kaymaklı futbolcusu 10 numara ARKAN ERÇELİK’i ve kadın hakem MERVE ATEŞ’i şiddetle kınıyoruz.

10 numaralı Arkan Erçelik maç başından 72. Dakikaya kadar hem yedek kulübemize, hem hocalarımıza hem de tribünlere hareketler yapıp laf atmakla kalmamış sportmenliğe aykırı BİLİNÇLİ ve KASTİ bir şekilde Futbolcumuz Hasan Cem Kasap’ın ayağını kırmış ve “iyiki yaptım, hak etti” diyerek kendini savunmuştur.

Tüm bu pozisyonlara göz yuman kadın hakem ise bu zemini hazırlamıştır.

Bu harekete bile sadece sarı kart vermekle yetinerek tribündeki taraflı tarafsız tüm izleyenleri çileden çıkartmış ve maçı katletmiştir.

Maçlar kazanılır ve kaybedilir bizim küçük kaymaklı spor kulübü ve yöneticileri ile hiçbir problemimiz olmadığı gibi misafirperverlikleri içinde kendilerine teşekkür ederken A2 sporcuları ARKAN ERÇELİK’in böyle güzide bir kulübe yakışmadığını söylemek isteriz ve bu psikolojideki gençleri kesinlikle sahalardan uzak tutmalarını tavsiye ederiz.”