Gazimağusa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan isminin baş harfleri N.A., işyerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, 2024 yılı Şubat ile Haziran ayları arasında zanlının, çalıştığı şirketten 5 bin 800 TL ve bin 600 Amerikan Doları’nı sirkat ettiğini belirtti.

Polis ayrıca, aynı şirkette hissedar olan ve halen aranan başka bir şahsın da şirkete ait yurtta kalan 9 öğrenciden tahsil edilen 375 bin TL ve 12 bin 900 Amerikan Doları yurt ücretini sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.