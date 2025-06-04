Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi evrak sahteleme”, “Sahtekarlıkla kredi ve kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İsmail Kaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 2019 yılında Bukka Foot Trading Ltd. İsimli işletmenin ortaklarından olan zanlının bir yıllık kira sözleşmesini, 10 yıl olarak sahteleyip, Kalkınma Bankası’ndan kredi çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının M.O.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2025 tarihinde bu suçu işlediğinin tespit edildiğini, önceki gün Lefkoşa’da yakalandığını belirtti.

İncelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.