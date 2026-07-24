“SANAYİ BÖLGELERİNDE GERÇEK SANAYİCİYE YER KALMADI”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Asbaşkanı Abdullah Emirzadeoğluları, organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçlarının dışına çıktığını belirterek, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını söyledi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek anlamda üretim yapan sanayici olduğunu ifade eden Emirzadeoğluları, sanayi bölgelerinin yeniden planlanması, üreticiye öncelik verilmesi ve sanayicinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullah Emirzadeoğluları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki organize sanayi bölgelerinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi bölgelerinin üretim ve sanayileşme amacıyla kurulduğunu ancak zaman içinde bu yapıdan uzaklaşıldığını ifade eden Emirzadeoğluları, bugün organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca yüzde 17’sinin gerçek anlamda üretim yapan sanayici konumunda olduğunu söyledi.

Emirzadeoğluları, bazı bölgelerde bu oranın daha da düşük seviyelere gerilediğine dikkat çekerek, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde sanayici oranının yalnızca yüzde 11 olduğunu kaydetti. Emirzadeoğluları, “Sanayi bölgeleri, gelişigüzel siyasi amaçlara göre dağıtıldı. Şimdi ise sanayici yer bulmakta ve gelişmekte zorlanmaktadır” dedi.

“Sanayi bölgeleri amacı

dışında kullanılıyor”

Organize sanayi bölgelerinde yaşanan temel sorunların başında yetki karmaşası, yetersiz denetim ve plansız kullanım geldiğini belirten Emirzadeoğluları, üretim yapmak isteyen gerçek sanayicilerin bu yapı içerisinde giderek daha fazla zorlandığını ifade etti.

Sanayi bölgelerinin önemli bölümünün depo, atıl kullanım veya farklı ticari faaliyetlere ayrıldığını söyleyen Emirzadeoğluları, bunun üretim kapasitesini ve yatırım ortamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

“Sanayi Odası yetkili değil ama

sorumluluk almaktan kaçmıyor”

Sanayi bölgelerinde yaşanan birçok sorunun kamuoyunda doğrudan Sanayi Odası ile ilişkilendirildiğini ifade eden Emirzadeoğluları, bölgelerin yönetimi ve yetki alanlarının Sanayi Odası’nın sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Buna rağmen KTSO’nun sorunların çözümü için sürekli girişimlerde bulunduğunu belirten Emirzadeoğluları, bölgelerde temizlik, düzenleme ve iyileştirme yönünde yapılan çalışmaların çoğu zaman yeterli denetim ve kurumsal sahiplenme olmadığı için kalıcı sonuç vermediğini kaydetti.

Emirzadeoğluları, “Biz elimizden gelen katkıyı koyuyoruz ancak gerekli takip yapılmadığında kısa süre içinde her şey yeniden eski haline dönüyor. Harcanan emek, zaman ve kaynak boşa gidiyor.” dedi.

Sanayi bölgelerini Sanayi Dairesi’nin yaptığını ve kiraladığını belirten Emirzadeoğluları, daha sonra dairenin buralarının bakım, onarımını belediyenin yetkisine verdiğini ve bölgedeki tüm vergileri belediyenin aldığını vurguladı. Emirzadeoğluları, bu gerçeği bazılarının bilmediğini bazılarının da bilmezden geldiğini söyledi.

“Sanayi arazileri gerçek

üreticiye tahsis edilmeli”

Emirzadeoğluları, geçmiş yıllarda sanayi arazilerinin üretim dışı yaklaşımlarla dağıtılmasının bugün ciddi bir alan sorunu yarattığını savundu.

Gerçek sanayicinin üretim yapacak yer bulmakta zorlandığını belirten Emirzadeoğluları, sanayi bölgelerinin yalnızca üretim yapan işletmelere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

“Sektörel organize sanayi

modeline geçilmeli”

Sanayi bölgelerinin çağdaş bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Emirzadeoğluları, bunun aşamalı şekilde hayata geçirilebileceğini belirtti.

Mobilya üreticilerinin bir bölgede, alüminyum üreticilerinin başka bir bölgede, gıda üreticilerinin ise kendi ihtiyaçlarına uygun organize alanlarda faaliyet göstermesinin verimliliği artıracağını ifade eden Emirzadeoğluları, dünyada uygulanan sektörel kümelenme modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emirzadeoğluları, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak bu dönüşüme katkı koymaya hazırız. Ancak devletin de aynı kararlılığı göstermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.