İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerden Aykan Ekiz'in annesi Meltem Ekiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Meltem Ekiz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim evlatlarımıza, canlarımıza verilmiş sözümüz var. Olası kast olana kadar mücadelemiz devam edecek. Dimdik ayaktayız, güçlüyüz, el ele, omuz omuza bu davayı bu savaşı kazanacağız. Evlatlarımız da biz de nasıl ki iki sene oluyor, nefes alamıyorsak ve evimize güneş doğmuyorsa, onlar da gün yüzü ve güneşin doğduğunu görmeyecekler. Bir ömür dört duvar arasında nefessiz kalacaklar. Mücadelemize sonuna kadar devam, olası kast olana kadar devam. Devam, devam, devam edecek…”