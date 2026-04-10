Başbakan Ünal Üstel, dün Türkiye ile imzalanan 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın ardından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Üstel, imzalanan 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın altyapı yatırımlarını artırmayı ve üretim odaklı büyümeyi destekleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, heyetlerin mevcut projelerin ilerleyişini ve hızlandırılması gereken alanları detaylı şekilde değerlendirdiğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkının gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir metin ortaya konduğunu ifade etti. Üstel, protokolün kurumsal kapasiteyi güçlendirecek yapısal adımlar ile kamu yönetimini daha etkin hale getirecek reformları da içerdiğini dile getirdi.

Üstel, konuşmasının devamında, 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın üretimi artıran, ekonomiyi güçlendiren ve geleceği planlayan kapsamlı bir kalkınma vizyonu olduğunu vurguladı.

“Yaklaşık 23 milyar TL olarak imzalanan antlaşma, yıl içerisinde sağlanan katkılarla birlikte yaklaşık 25 milyar TL’lik toplam kaynağa ulaşmamızı sağlayacak” diyen Ünal Üstel, “Tarihi bir büyüklüğe sahip bu anlaşma ile turizm, inşaat, sanayi, KOBİ’ler, esnaf ve tarım başta olmak üzere birçok sektöre uzun vadeli, düşük faizli kredi imkânı sağlanacaktır” dedi.

Üstel, sağlanan kaynakla; kadınlara, gençlere ve iş dünyasına yönelik önemli fırsatlar yaratılacağını da ifade ederek, 2026 yılı içinde halkın hayatına doğrudan dokunan projelerin tamamlanacağını kaydetti.

Devam eden hastane, yol ve okul projelerinin önemli bir bölümünün bu yıl hizmete açılacağını belirten Üstel, “2024 ve 2025 başlangıç yıllarıydı. 2026, projelerin tamamlanma ve açılış yılı olacak” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, yaklaşık dört yıldır kesintisiz görev yapan bir hükümet olduklarını belirterek, son yılların en çok proje üreten ve tamamlayan hükümeti konumunda olduklarını ifade etti.

Seçimlerin zamanı geldiğinde yapılacağını ve bu konuda kararın Meclis’teki siyasi iradeye ait olduğunu belirten Üstel, hükümetin gündeminin projeleri tamamlamak, üretimi artırmak ve küresel krizlere karşı halkı korumak olduğunu söyledi.

Üstel, hedeflerinin daha güçlü bir ekonomi, daha müreffeh bir toplum ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin güçlü ve yarınlarının aydınlık olduğunu vurguladı.

Bugün atılan adımların gelecekte halka önemli kazanımlar olarak döneceğini belirten Üstel, Türkiye’nin desteğinin süreceğini kaydetti.

Bölgede yaşanan gelişmeler, savaşlar ve artan güvenlik risklerine işaret eden Üstel, bugün dünyanın 7 ülkesine ait savaş gemileri, uçaklar ve silahların Kıbrıs’ın güneyinde konuşlandırıldığını kaydetti.

“Rum yönetiminin akıl dışı politikaları nedeniyle Kıbrıs adası adeta savaşın bir parçası haline gelmiştir” diyen Üstel, böyle bir ortamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan tek gücün Türkiye Cumhuriyeti’nin adadaki varlığı olduğunu ifade etti.

“Dört yanımız ateşler içindeyken huzur içinde yaşıyorsak bu Türkiye sayesindedir.” diyen Üstel, “Güvenliğimizden ve garantilerden asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Adadaki gerçekliğin ancak iki devletin varlığının tanınmasıyla kabul edilebileceğini belirten Üstel, “Çözümün adı nettir: Çözüm iki devlettir” dedi.