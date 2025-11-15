Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Yusuf Bakar, Berk Bağrıkara

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin (75. Orkhan), Süleyman, Bünyamin, Mert (75. Moussa Traore), Furkan, Doğukan (89. Atay), Nevzat, Ali (65. Mehmet Gürlü), Andy Okpe, Hüseyin Deynekli

Yeniboğaziçi: Asaf, Berat, Daniel Kalu, Ali Özay, Mehmet Enes, Anthony Uzadimma (46. Burak), Eli Amir (75. Ertan), Kanan, Ramadan (90. Ada), Serhat, Mouhamed Njoya (66. Fevzi)

Goller: Dk. 25 Hüseyin Deynekli, Dk. 40 Ali, Dk.90 Andy Okpe (Mağusa Türk Gücü) Dk. 66 Mouhamed Njoya, Dk.78 Ramadan (Yeniboğaziçi)

Kırmızı kart: Şemsi Oyuncu (Yeniboğaziçi Teknik Direktörü)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 9. hafta maçında Mağusa Türk Gücü, Yeniboğaziçi’ni konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Mağusa Türk Gücü – Yeniboğaziçi maçını Burak Mandralı yönetti.

Mağusa Türk Gücü ilk devreye etkili başlarken, Hüseyin Deyneki ve Ali Recaioğlu’nun golelriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede özellikle Kenan Özerinç ile etkili olmaya başlayan Yeniboğaziçi, Mouctar Njoya ile skoru 2 – 1 yaptı.

Mouctar Njoya’nın sakatlanarak çıkmasına rağmen oyundan kopmayan Yeniboğaziçi, Ramadan Ağdaç’ın 78’deki golüyle skoru dengeledi. 2 – 2

Son bölümde Mehmet Gürlü’nün liderliğinde gol için yüklenen Mağusa Türk Gücü, Mehmet Gürlü’nün ortasında Andy Ogbe’nin kafa golüyle maçı 3 – 2 kazandı.