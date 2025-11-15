Stat: Cihangir Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cem Öksüzoğulları, Halil Atlar.

Cihangir: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Uğur, (Berhan), Sercan(Fikret), Yakup(Ali Bayır), Hakan, Berkem, Babacar M. Diop(Bilal Ceylan), Ndong Meye, Samson Ebuka(Eray)

Dumlupınar: Mustafa, Yasin, Olcay, Orhan,(Karan), Arda( Osman Şanverdi), Yannick Nkurunziza, Berk Büyükkal, Nfanly Sylla(Dk.66 Berk Güçlücan), Hikmet Çelikel, Berke, Christian Robert

Goller: Dk.29 (P) ve Dk.50 (P) Babacar Dk.90+5 Berhan Celme (Cihangir) Dk.89 Christian Robert (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig’in 9’uncu haftasında lider Cihangir, Dumlupınar’ı konuk ettiği karşılaşmayı 3-1 kazanarak, zirvede rakiplerinin de puan kaybetmesiyle puan farkını açtı.

Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 29’uncu dakikada Babacar’ın penaltı golüyle 1-0 ne geçti ve ilk devreyi önde kapattı. İkinci devreye de hızlı başlayan Cihangir, 50’inci dakikada bir penaltı daha kazandı ve Babacar yine penaltıyı gole çevirdi. Konuk ekip 89’uncu dakikada Christian Robert farkı 1’e indirse de, 90+5’inci dakikada sahneye çıkan Berhan Celme skoru 3-1’e getirdi. Golün ardından Utku Hamamcıoğlu maçı bitiren düdüğü çaldı.

Karşılaşma sonunda lider Cihangir 24’e çıkarırken, Dumlupınar da 16 puanda kaldı.

Cihangir ligin 10’uncu haftasında Yenicami’ye konuk olacak, Dumlupınar da Karşıyaka’yı konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu devarlan Cihangir, 1 puan önde başladığı haftada, zirvedeki iki ekip Doğan Türk Birliği ve China Bazaar Gençlik Gücü’nün birlikte oynadığı maçın beraberlikle sonuçlanmasıyla puan farkı 3 oldu.