Kılıf&Kılıf U18 Kadın Ligi’nde Levent Spor Kulübü, Levent Spor Salonu’nda oynanan maçta Akdeniz Spor Birliği’ni 107-42 mağlup etti. Levent’in en skorer oyuncusu Beren Öğen 20 sayı ile takımına katkı sağladı. Akdeniz Spor Birliği’nde Aksoltan Ibragimava 13 sayı ile mücadele etti.

Damdelen Petrol U16 Erkek Ligi

RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, Larnaka Gençler Birliği’ni 80-48 mağlup etti. Maçta Berk Keleşzade 29 sayı ile takımının skor yükünü taşırken, Larnaka’da Artyom Kim 20 sayı ile öne çıkan isim oldu.

Her iki ligde de genç sporcuların performansı ve mücadeleci oyunları dikkat çekti.