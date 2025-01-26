Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Özal Çağlayan, Abdulkadir Karadağ

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Ünal Kaya, Emirhan Çil, Hasan Ulukök (Dk 46 Mustafa Vardi), Yakup Şen, Semih Ünaldı, Adil Uçar (Dk 70 Şükrü Erdoğan), Miracle (Dk 83 Sertan Kurukafa), Amınu (Dk 87 Halil Uçar), Hüseyin Deynekli.

Yenicami: Süleyman Çamlıca, Barış Kaya (Dk 55 Mehmet Çavuş), Karan Sönmez, İrfan Özbaysal, Jimmy, Ali Üçtaş (Dk 78 Elhadj), Hascan Kırmaz, Görkem Büyükaşık, Hüseyin Arifoğlu (Dk 65 Kaan Erdoğan), Sapara, Turgut Kaan.

Goller: Dk 41 Amınu, Dk 78 Semih Ünaldı (Miracle Değirmenlik). Dk 86 Elhadj (Yenicami).

Aksa Süper Ligin 16. hafta karşılaşmasında Yenicami’yi 2-1 mağlup eden Miracle Değirmenlik, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Bu sonucun ardından Miracle Değirmenlik 39 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürürken, Yenicami 8 puanda kaldı.

5.dk: Etkili gelişen Yenicami atağında sol kanattan Karan’ın ortasında Hascan’ın kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

11.dk: Gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

25.dk: Hüseyin Deynekli’ni tek pasında Miracle’ın vuruşunda top kalecinin müdahalesi ile kornere gitti.

26.dk: Etkili gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında Yakup’un ceza alanı dışından vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

31.dk: Sapara ile gelişen Yenicami atağında bu oyuncunun pasında Hüseyin Arifoğlu’nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

37.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında aldığı topla ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin uzak direğe vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

41.dk: Miracle Değirmenlik atağında kaleciden seken topu iyi takip eden Amınu takımını öne geçirdi.1-0

47.dk: Yenicami’nin geliştirdiği etkili atakta Miracle Değirmenlik ceza alanı içerisinde Hüseyin Arifoğlu’nun vuruşu yan direkten döndü.

78.dk: Gelişen Miracle Değirmenlik atağında Semih farkı ikiye çıkardı.2-0

87.dk: Kalabalık gelişen Yenicami atağında Elhadj yaptığı vuruşla farkı bire indirdi.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-1 Miracle Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.