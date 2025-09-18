Sezon Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Mağusa Türk Gücü, geçtiğimiz sezon Yenicami forması giyen Adewale Sapara’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Yenicami’de iyi bir performans gösteren Nijeryalı oyuncu Yenicami formasıyla 12 gol kaydetmişti.

Transferle ilgili olarak Mağusa Türk Gücü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Adewale Oluwafemi SAPARA Mağusa Türk Gücü’müzde

Geçen yılın ikinci devresinde Portekiz ikinci liginden ülke takımlarımızdan Yenicami AK gelen ve 12 gol katkısı yapan Sapara bu yıl Mağusa Türk Gücü’müze katkı koymak için adamıza geri döndü .

Sapara’ya başarılar diler Mağusa Türk Gücü’müze hayırlı olmasını dileriz”