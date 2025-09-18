Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emir Turalı, Abdülkadir Karadağ

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Macdonald Niba, Mustafa Salk, Emre, Ali, Mustafa Vardi, Erhun, Kenan, Gime Toure, Muhittin, Billy Michel.

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan, Ali, Yusuf, Agit, Kadir, Muammer, Bawa, Yasin, Ussumane Djabi, Pacoma Loua.

Goller: Dk. 21 Kenan, Dk. 54 Muhittin, Dk. 61 Erhun, Dk. 75 Tunç, Dk. 90 Macdonald Niba(DTB), Dk. 2 ve 17 Ussumane Djabi, Dk. 55 Muammer, Dk. 84 Durmuş (Çetinkaya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Aksa Futbol Liglerinde 2025-2026 Futbol sezonu dün akşam Girne’de oynanan Doğan Türk Birliği – Çetinkaya maçıyla başladı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşma adeta gol düellosu şeklinde geçerken son dakikaları heyecan fırtınasına sahne olan maçı Doğan Türk Birliği son dakikalarda bulduğu golle 5 – 4 kazanarak sezona 3 puanla başlamış oldu.

Maça hızlı başlayan konuk Çetinkaya takımı golcüsü Ussumane Djabi’nin ayağından bulduğu golle 2. dakikada 1 – 0 öne geçerken, 17. Dakikada Çetinkaya’nın kazandığı penaltıyı yine Djabi gole çevirerek 2 – 0 öne geçti.

21. dakikada Doğan Türk Birliği’nin usta ayağı Kenan sahneye çıkarak golünü attı ve skoru 1 – 2 yaptı. İlk devrede bu skorla sona erdi.

İkinci devreye bu sefer de ev sahibi Doğan Türk Birliği iyi başlayarak 54. Dakikada Muhittin’in attığı golle skoru 2 – 2 yaptı. Bu gole hemen karşılık veren Çetinkaya takımı 55. Dakikada Muammer’in golüyle yeniden öne geçti. 2 – 3

Doğan Türk Birliği takımı geriye düşmesine karşın oyundan kopmayarak 61. Dakikada Erhun’un ayağından bulduğu golle skoru 3 – 3 yaparken, 75. Dakikada ise oyuna ikinci devrede giren Tunç’un ayağından bulduğu golle maçta ilk kez öne geçerek skoru 4 – 3 yaptı.

Çetinkaya takımı 84. Dakikada oyuna ikinci devrede dahil olan Durmuş’un ayağından bulduğu golle skoru 4 – 4 yapmayı başardı.

Maçın son anlarına beraberlikle girilirken, Doğan Türk Birliği’nin defanstaki güvencesi Niba ileri çıkarak 90. Dakikada attığı golle takımını 5 – 4 öne geçirerek skoru da belirlemiş oldu. 5 – 4

(Fotoğraflar: Özgür Göksel)