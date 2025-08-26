AKSA Süper Lig takımlarından Mağusa Türk Gücü, Fildişi Sahili asıllı 2003 ve 2004 doğumlu oyuncular; Pacome Loua ve İbrahim Traore ile önümüzdeki sezon için sözleşme imzaladı.

Andy Ogbe’den sonra Mağusa Türk Gücü’nün diğer yabancı futbolcuları Pacome Loua ve Ibrahım Traore oldu. Fildişi Sahilleri uyruklu 2003 ve 2004 doğumlu iki oyuncu dün yönetici Kemal Mahirel’in huzurunda sarı yeşillilerle sözleşme imzaladılar.

Yeni imzalarla ilgili MTG Kulübü’nden şu paylaşım yapıldı:

“Pacome Loua ve Ibrahım Traore Mağusa Türk Gücümüzde Fildişi asılı 2003 ve 2004 doğumlu iki oyuncu ile sözleşme imzalayan Pacome ve Ibrahım önümüzdeki sezon takımımız için ter dökecekler Pacome ve Ibrahım’e başarılar diler takımımıza hayırlı olmasını dileriz”