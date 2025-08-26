Futbolda yeni sezon hazırlıkları sürerken takımlar oynadıkları hazırlık maçları ile son durumlarını görme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, kulüp tarihinin önemli isimleri olan Hüda Reis, M. Kemal Deniz ve Gökmen Özdenak’ın anısına Lefke ile hazırlık maçı oynayacak. 27 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak mücadele, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alacak. Konu ile ilgili olarak “Efsanelerimiz ile Hazırlanıyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sezon öncesi Lefke TSK ile oynayacağımız hazırlık maçını, efsanelerimiz Hüda Reis, M. Kemal Deniz ve Gökmen Özdenak'a itafen gerçekleştireceğiz. 27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı saat 19:00'da Lefkoşa Atatürk Stadyumunda gerçekleşecek olan karşılaşmaya tüm taraftarlarımız ve sporseverleri bekliyoruz”