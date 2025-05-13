Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, kulübün 2025-2026 futbol sezonuna yönelik yeni hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada altyapıdan yetişen genç oyunculara daha fazla şans verileceğini ve kulübün öncelikli hedeflerinden birinin kadroyu gençleştirerek uzun vadeli başarıya ulaşmak olduğunu vurguladı.
MTG Başkanı Koral Bozkurt:
“MTG, köklü geçmişi ve başarılarıyla her zaman hedefleri olan bir kulüp olmuştur. Artık bu hedeflerimizi sürdürülebilir bir yapıya oturtmak istiyoruz. Bu nedenle yeni sezonda rotamızı altyapıya ve genç oyuncularımıza çeviriyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkarak, geleceğin MTG’sini bugünden inşa etmek istiyoruz.”
"Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, önümüzdeki günlerde belirleyeceğimiz teknik heyetimizle birlikte; genç, mücadeleci ve MTG ruhunu benimsemiş oyunculardan oluşan, önümüzdeki 5-6 yıl boyunca takımımıza omuz verecek yeni bir yapılanma hedefliyoruz. İki yıl içinde şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip oluşturmak en büyük hedefimizdir. “
YILDIZ İSİMLERLE YOLLAR AYRILDI
Yeni sezon yapılanması kapsamında, MTG kulübü aşağıda isimleri yer alan futbolcularla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
MTG ile Yolları Ayrılan Futbolcular:
Ufuk Şimşek
Emre Özsin
Hasan Celil Evren
Erhun Öztümer
Kenan Özer
Dino Peter
Isaac Cofie
Sadık Balarebe
Başkan Koral Bozkurt, bu futbolculara kulübe bugüne kadar verdikleri emek ve katkılardan ötürü teşekkür ederek, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.