Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, kulübün 2025-2026 futbol sezonuna yönelik yeni hedeflerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada altyapıdan yetişen genç oyunculara daha fazla şans verileceğini ve kulübün öncelikli hedeflerinden birinin kadroyu gençleştirerek uzun vadeli başarıya ulaşmak olduğunu vurguladı.

MTG Başkanı Koral Bozkurt:

“MTG, köklü geçmişi ve başarılarıyla her zaman hedefleri olan bir kulüp olmuştur. Artık bu hedeflerimizi sürdürülebilir bir yapıya oturtmak istiyoruz. Bu nedenle yeni sezonda rotamızı altyapıya ve genç oyuncularımıza çeviriyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkarak, geleceğin MTG’sini bugünden inşa etmek istiyoruz.”

"Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, önümüzdeki günlerde belirleyeceğimiz teknik heyetimizle birlikte; genç, mücadeleci ve MTG ruhunu benimsemiş oyunculardan oluşan, önümüzdeki 5-6 yıl boyunca takımımıza omuz verecek yeni bir yapılanma hedefliyoruz. İki yıl içinde şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip oluşturmak en büyük hedefimizdir. “

YILDIZ İSİMLERLE YOLLAR AYRILDI

Yeni sezon yapılanması kapsamında, MTG kulübü aşağıda isimleri yer alan futbolcularla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

MTG ile Yolları Ayrılan Futbolcular:

Ufuk Şimşek

Emre Özsin

Hasan Celil Evren

Erhun Öztümer

Kenan Özer

Dino Peter

Isaac Cofie

Sadık Balarebe

Başkan Koral Bozkurt, bu futbolculara kulübe bugüne kadar verdikleri emek ve katkılardan ötürü teşekkür ederek, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.