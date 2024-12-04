Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takımın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çetinkaya maçı hazırlıklarına devam ediyoruz #hedef14” ifadeleriyle hem taraftarlarına mesaj verdi hem de 14. şampiyonluk hedefini bir kez daha vurguladı.

Teknik ekip, oyuncuların fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışmalar yaparken, taktiksel açıdan da rakip Çetinkaya’ya karşı etkili bir plan hazırlıyor.

Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk hedefi doğrultusunda bu maçı kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.