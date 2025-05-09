Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda final karşılaşması Mağusa Türk Gücü ile Lefke TSK arasında 9 Mayıs 2025 Cuma akşamı saat 20.00'de oynanacak.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı bu sezonun en formda hakem Kerem Eran yönetecek. Kerem Eran’ın yardımcılıklarını Abdülkadir Karadağ ve Burak Yiğit yapacak. Maçta 4. hakem ise Şakir Azizoğlu olacak. Maçta saha komiserlikleri görevni ise Muzaffer Soyer İle Hüseyin İnönü yapacak.

Kıbrıs Kupası’nı geçtiğimiz sezon finalde rakibi Mağusa Türk Gücü’nü penaltı atışları sonucunda mağlup eden Göçmenköy kazanmıştı.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 7, LEFKE İKİ KEZ KAZANDI

Süper Lig’de üst üste 6. şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü sezonu bir kupa daha kazanarak kapatmak isterken, sezonun flaş takımlarından olan ve uzun yıllardır müzesine kupa götüremeyen Lefke’de kupayı müzesine götürmek istiyor.

Tarihinde kupayı 7 kez müzesine götüren Mağusa Türk Gücü en son 2021-2022 sezonunda rakibi Doğan T. Birliği’ni mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Tarihinde kupayı iki kez kazanan ve son olarak 2014 yılında Pepsi Kıbrıs Kupası adı altında oynanan ve finalde rakibi Yenicami’yi yenerek elde eden Lefke takımı teknik direktör Hasan Topaloğlu yönetiminde yeniden kupayı kazanmayı hedefliyor.