Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ara transfer öncesinde bomba bir transfere imza attı.

Ülkemizin yetiştirdiği ve Türkiye’de birçok süper lig takımında futbol oynayan Kenan Özer Mağusa Türk Gücü’ne transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekibi Bodrum FK’dan ayrılan Kenan Özer ülkemize gelerek ayağının tozuyla Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt ile bir araya gelerek anlaşma sağladı.

Mağusa Türk Gücü sosyal medya hesabından Kenan Özer transferi şöyle açıkladı:

Kenan Özer Mağusa Türk Gücümüze hayırlı olsun

Uzun yıllar Türkiyede futbol oynayan Kıbrıslı Türk futbolunun gururu Kenan Özer artık Mağusa Türk Gücümüzde.

Şampiyonluklar için adamıza gelen Kenana ve camiamıza hayırlı olsun