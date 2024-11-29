Süper Ligde bu hafta sonu zirveyi yakından ilgilendiren önemli bir maç oynanacak. Zirvede yer alan Cihangir ile Mağusa Türk Gücü, Mağusa’da kozlarını paylaşacak.

Mağusa Türk Gücü takımı teknik direktör Nazım Aktunç yönetiminde Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Teknik direktör Nazım Aktunç, takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda iyi bir çalışma disiplinine sahip olduğunu ifade etti. Aktunç oyuncuların antrenmanlardaki konsantrasyonundan ve performansından oldukça memnun olduğunu belirtti. Kulüp, “Hedef 14” sloganıyla motivasyonunu yüksek tutuyor.