Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 11. Hafta karşılaşmaları bugün Süper Ligde oynanacak bir karşılaşmayla başlıyor.

Aksa Liglerinde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı Aksa Liglerinde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmada Yenicami ile T. H Dumlupınar takımları Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar. Saat. 18.30’da başlayacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Fehim Dayı yönetecek.

Süper Lig’de 11. Hafta maçlarının 3 tanesi cumartesi, 3 tanesi Pazar günü oynanacak. Hafta pazartesi akşamı Girne’de Doğan Türk Birliği – Göçmenköy mücadelesiyle tamamlanacak.

Birinci Ligde ise 4 maç cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak.

 

AKSA SÜPER LİG
29 Kasım 2024, Cuma
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-TH Dumlupınar (Fehim Dayı)

30 Kasım 2024, Cumartesi
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-DND G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Lefke (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Cihangir (Kerem Eran)

1 Aralık 2024, Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Mesarya (Zekai Töre)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Çetinkaya (Evren Karademir)

2 Aralık 2024, Pazartesi
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.LİG

30 Kasım 2024, Cumartesi
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-S.Geçitkale (Hakan Ünal)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Çanakkale (Turgay Misk)
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Türk Ocağı (Burak Mandıralı)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Hamitköy (Ferhat Tuna)

1 Aralık 2024, Pazar
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Yeniboğaziçi (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Vadili (Osman Özpaşa)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-MH Yılmazköy (İbrahim Katmer)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)