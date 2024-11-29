Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 11. Hafta karşılaşmaları bugün Süper Ligde oynanacak bir karşılaşmayla başlıyor.
Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmada Yenicami ile T. H Dumlupınar takımları Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar. Saat. 18.30’da başlayacak karşılaşmayı tecrübeli hakem Fehim Dayı yönetecek.
Süper Lig’de 11. Hafta maçlarının 3 tanesi cumartesi, 3 tanesi Pazar günü oynanacak. Hafta pazartesi akşamı Girne’de Doğan Türk Birliği – Göçmenköy mücadelesiyle tamamlanacak.
Birinci Ligde ise 4 maç cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak.
AKSA SÜPER LİG
29 Kasım 2024, Cuma
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-TH Dumlupınar (Fehim Dayı)
30 Kasım 2024, Cumartesi
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-DND G.Birliği (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Lefke (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Cihangir (Kerem Eran)
1 Aralık 2024, Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karşıyaka (Emre Öztaşlı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-Mesarya (Zekai Töre)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Çetinkaya (Evren Karademir)
2 Aralık 2024, Pazartesi
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
30 Kasım 2024, Cumartesi
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-S.Geçitkale (Hakan Ünal)
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Çanakkale (Turgay Misk)
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı N.Dipkarpaz-Türk Ocağı (Burak Mandıralı)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Hamitköy (Ferhat Tuna)
1 Aralık 2024, Pazar
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Yeniboğaziçi (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Vadili (Osman Özpaşa)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-MH Yılmazköy (İbrahim Katmer)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)