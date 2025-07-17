Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 19 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı yapılacak dördüncü yarışlarla devam ediyor. Altı yarış olarak planlanan sezonun dördüncü yarışları Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirilecek.

19 Temmuz Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 18.00’de başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Sıcak havanın yerini akşam serinliğine bıraktığı 19.00’dan itibaren heyecan artacak. Sıralama turları 19.00’da, ilk ayak yarışları 20.00’de ve final ayağı yarışları 21.15’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 22.45’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.30’da sona erecek.

Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılacak olan 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü ayak yarışları, Cemsa Sporting Center’de 1,380 metre uzunluğundaki RC4 kodlu pist şeklinde yapılacak.

Yarış Programı

Serbest Antrenmanlar: 08.00

Resmi Antrenmanlar: 18.00

Sıralama Turları: 19.00

1.Ayak Yarışları: 20.00

2.Ayak Yarışları: 21.15

Rookie Show (4-6 Yaş): 22.45

Ödül Töreni: 23.30