Lefkoşa’da motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan Salih Korkmaz dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Nisan 2026 tarihinde saat 15:15 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk caddesi boyunca TKD 774 plakalı otobüs aracı kullanan Lefkoşa’da sakin zanlının sağda bulunan otobüs terminali girişi önüne geldiğinde karşı yönden gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden ve yol ortasındaki kesintisiz çift beyaz çizgiye itaat etmeden dikkatsiz şekilde otobüs terminaline girmek için sağa dönmesi sonucu, o esnada karşı yönden gelen Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Ahmad Ammar Ali yönetimindeki AA 998 B plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.