Drift NEU Event Park, motor sporları dünyasının kalbinin atacağı büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. KKTC Motosiklet Kurumu ve Türkiye Motosiklet Kurumu iş birliğiyle gerçekleşecek olan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Drift NEU Event Park'ta büyük bir heyecanla karşılanacak.

Bugün, 20 Haziran Cuma günü saat 16:00'da kapılarını açacak olan Drift NEU Event Park, motosiklet tutkunlarını kendi motorlarıyla etkinliğe katılmaya davet ediyor. Bu dev organizasyon, dünya çapında tanınan isimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getiriyor.

EFSANEVİ İSİMLER SAHNE ALIYOR

Etkinlikte, Türk motor sporlarının gururu, motosiklet sporları efsanesi Kenan Sofuoğlu yer alacak. Ona, son dönemlerin en parlak yıldızlarından Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. Ayrıca, genç yetenekler Can Öncü ve Deniz Öncü, Supersport yıldızı Bahattin Sofuoğlu ve geleceğin umudu Zayn Sofuoğlu da Drift NEU Event Park'ta izleyicilerle buluşacak.

Bikers Club Direktörü Simge Erdal, bu isimlerin aynı pistte yarışacağı bir etkinliğin Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleşeceğini belirterek, her birinin kendi klasmanında zirveye ulaşmış bu sporcuların performansının adeta bir motor sporu şöleni yaratacağını vurguladı.

NEFES KESEN ŞOVLAR VE İLKLER

Türkiye'den gelen stunt bike şov ekibi ve şampiyon Enver Haskasap ile ülkemizde ilk kez bir stunt bike şov sergilenecek. Bu gösteri, motor sporları severlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

DRİFT NEU EVENT PARK DÜNYA YILDIZLARINI AĞIRLIYOR

Drift NEU Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, pistin kuruluş amacının trafik kazalarını önlemek, sokak yarışlarına son vermek ve gençlerin enerjilerini güvenli sürüş alanlarına yönlendirmek olduğunu belirtti. Şimdi de dev bir motor sporları lansmanına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Haskasap, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağının KKTC'de yapılacak olmasının organizasyon için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi ve "Türkiye Motosiklet Kurumu'na verdikleri destek ve iş birliği için tüm kalbimle teşekkür ediyorum" dedi. Lansman kapsamında motor ve drift şovlarının tanıtımları ile birlikte önemli bir imza töreninin de düzenleneceğini duyurdu. Bu tarihi lansmanın, hem motor sporlarına olan ilgiyi artırması hem de gençleri güvenli sürüşe teşvik etmesi bekleniyor.

NEAR EAST BANK ANA SPONSOR OLARAK GURURLU

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akpolat, böylesine prestijli bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Akpolat, "Motor sporlarının gelişimine katkı sağlamak ve gençlere ilham verecek bir platform yaratmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu heyecanın bir parçası olmaktan onur duyuyoruz," dedi.

KAPSAMLI PROGRAM VE BEKLENTİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu (KKTOK) Direktörü Canben Özpaşa, motor sporlarına olan ilgiyi artırmak adına bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığının altını çizdi. Üç gün sürecek olan motor sporları etkinliği, 20-21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

80 YARIŞMACI, 3 GÜNLÜK PROGRAM, UNUTULMAZ ANLAR

KKTC Motosiklet Kurumu Başkanı Mustafa Özgökçen, Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2. Ayağı’na toplam 80 yarışmacının katılacağını belirterek, üç gün sürecek etkinliğin, 20 Haziran Cuma günü Drift NEU Event Park’ın kapıların açılmasıyla başlayacak organizasyon, stunt bike şovları, antrenman turları ve nefes kesen yarışlarla devam edecek. Özgökçen, “Bu etkinlik yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda gençlerimiz için ilham verici bir deneyim ve KKTC’nin uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir fırsat,” diyerek tüm halkı bu heyecana ortak olmaya davet etti.

KKTC İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

KKTC Motosiklet Kurumu Asbaşkanı Halil Kurtul, etkinliğin KKTC için taşıdığı değeri vurgulayarak, “Bu organizasyon KKTC motor sporları camiası için bir dönüm noktasıdır. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatacağız,” şeklinde konuştu.

Bu arada Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, dün NEU Event Park’ta antrenman öncesi gerçekleştirdiği şovla seyircileri selamladı. Küçük yaşına rağmen dikkat çeken sürüş yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen Zayn, alkışlarla karşılandı.