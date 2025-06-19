Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, KKTFAD tarafından geçen gün düzenlenen seminerde antrenörlerle bir araya geldiğini belirterek, Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulunu yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Rekabet koşulları içerisinde yüksek maliyetli oyuncuların transfer edilmesiyle altyapının ihmal edildiğine işaret eden Tatar, altyapıdan genç sporcuların yetiştirilmesi ve kulüplere kazandırılması konusunda antrenörlere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, futbol liglerinde 80’den fazla kulübün mücadele ettiğini belirterek, kulüplerin yönetimlerine, sporcularına ve taraftarlarına başarılar diledi.

KIBRIS TÜRKLERİ ARASINDAN YETENEKLİ FUTBOLCULAR YETİŞİYOR

Antrenörlerin, gençlere çocuk yaşta sahip çıktığını ve spora yönlendirdiğini anlatan Tatar, Kıbrıs Türkleri arasından yetenekli futbolcuların yetiştiğini kaydetti.

Avustralya Futbol Milli Takımı’nda gol atarak takımını Dünya Kupası'na taşıyan Aziz Behiç’ten de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Tatar, Türkiye futbol takımlarından Fenerbahçe altyapısında 4 Kıbrıslı Türk’ün yer aldığını ifade ederek, yapılacak çalışmalarla Kıbrıs Türk futbolunun gelişeceğine dikkat çekti.

Konuşmasında, Türkiye’de trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Mete Adanır’ı da rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisiyle beraber futbol oynadığını, Adanır’ın İngiltere’ye gittiği dönemde bir araya geldiklerini aktardı.

KKTC’de geçmişe göre daha çok imkânın bulunduğunu dile getiren Tatar, düzenlenen seminerler ve teknolojiden yararlanılmasıyla antrenörlerin kendilerini geliştirmesini temenni etti.