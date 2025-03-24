Politis’in haberine göre kuruluş, uzun vadeli bütün değerlendirmelerle ilgili olumlu tavrını koruduğunu ve buna, son yıllarda kamu borcundaki etkin düşüşü ve kamu borcu göstergelerinin önümüzdeki yıllarda iyileşmeye devam edeceği beklentisini gerekçe gösterdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Morningstar DBRS”nin not yükseltmesini “hükümetinin mali politikasına güvenoyu” olarak niteledi. Maliye Bakanı Makis Keravnos ise “mali politikayı bütçe disiplini bilinci ve mali istikrar bilinci ile uygulamaya devam edeceklerini” söyledi.

Gazete Morningstar DBRS’nin kararını gerekçelendirirken borç göstergesinin, büyük bütçe fazlasından ve nominal GSYİH’’deki artışın hızla yükselmesinden dolayı Aralık 2021’deki yüzde 96,5’ten Eylül 2024’te yüzde 69,7’ye düştüğüne atıf yaptığını belirtti ve Avrupa Komisyonu’nun ise hazine borcunun 2026’da GSYİH’nin yüzde 56,7’sine düşeceği, ekonomik ve bütçe gelişmelerinin elverişli kalacağı beklentisinde olduğunu yazdı.