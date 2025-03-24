Annita Dimitriu “Türkiye Avrupa sürecinin ve savunma politikasına katılımının Kıbrıs sorunundan geçtiğini anlamak zorunda”Alithia’nın haberine göre Dimitriu dün katıldığı bir anma töreninde Cenevre gayriresmi genişletilmiş görüşmesini “uzun süredir tehlikeli durağanlık içerisinde olan milli davayı canlı tutmak ve adil ve sürdürülebilir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartları yaratmak için nihayet atılmış ilk olumlu adım” olarak niteledi.

“En yakın ve en muteber müttefik” olarak nitelediği Yunanistan ile tam koordinasyon içerisinde olmaları gerektiğini de söyleyen Annita Dimitriu “Şimdi sorumluluk ve ciddiyet zamanı. Kaçma zamanı değil.” vurgusunu yaptı.

Dimitriu (Cenevre’ye gitmeyi reddeden ELAM’ı hedef alarak) “BM Genel Sekreteri’nin davetini, görüşmeye gitmeyi reddetseydik şimdi ne pozisyonda olacaktık, aşırı vatanseverlere göre vatanımızı nasıl savunacaktık?” diye sordu. “AB’nin de gidip uzlaşılmış çerçevenin ve meşruiyetin dışına çıkılamayacağını en resmi şekilde beyan ettiğini” savundu.

“Kurtuluşun ve vatanı yeniden birleştirmenin tek yolunun küçük partizan çıkarlar değil, bütün siyasi güçlerin ulusal birliğidir.” diyen Dimitriu “Türkiye’yi Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu katkı yapmaya zorlayacak nokta atışı diplomatik hareketlerle güçlü bir akım yaratmak zorunda olduklarını” öne sürdü.

Annita Dimitriu “Türkiye’nin Avrupa sürecinin ve Avrupa savunma politikasına katılımının Kıbrıs sorunundan geçtiğini anlamak zorunda olduğunu” da iddia etti ve hep birlikte bu mesajı güçlendirmek zorunda olduklarını öne sürdü. Dimitriu “Helenizm’in layık olduğu geleceğin temellerini atalım çünkü halkımızın hak ettiği çözümü ancak birlikle ve ortak vizyonla gündeme getirebiliriz.” dedi.

Haravgi haberi “Annita Dimitriu: Cenevre’de İlk Olumlu Adım Atıldı… ‘Şimdi sorumluluk ve Ciddiyet Zamanıdır, İçi Boş Sloganların ve Sorumluluktan Kaçmanın Zamanı Değil” başlığıyla okurlarına aktardı.