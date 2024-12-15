Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Emre Çevikdal, Hasan Baldan

Mormenekşe: Haluk, Ertan, Isaac, Fetin, İsmet, Arda(Sami Yahat) Ramazan(Erdoğ), Aziz, Ahmet Kırşan, Mehmetali(Gökay), Erhan.

Çanakkale: Umut, Ahmet, Çağdaş, Hakan(Arda), Ekrem(Burak), Deniz, Gökdeniz, Eren, Rifat(Hasan) Mehmet(Ahmet), Yunus.

Gol: Dk. 7 Ramazan(Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 13. Haftasında zirve yarışında olan Mormenekşe ile dipten uzaklaşmak isteyen Çanakkale arasında oynanan zorlu maçta gülen taraf ev sahibi Mormenekşe oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Mormenekşe aradığı golü de erken buldu.

Dk. 7 Mormenekşe atağında Çanakkale ceza alanı içinde topla son olarak buluşan Ramazan topu ağlara göndererek skoru 1 – 0 yaptı.

Bu dakikadan sonra oyunu dengeleyen Çanakkale ataklar geliştirsede pozisyon bulmakta zorlandı.

Dk. 45 Mormenekşe atağında Ramazan müsait pozisyonda topu dışarı attı.

Dk. 55 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında orta alanda topla buluşan Erhan teke tekte rakibini çalımlayarak Çanakkale ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Umut gole izin vermedi.

Dk. 64 Mormenekşe'nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan İsmet'in ortasında Erhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 85 Hızlı gelişen Çanakkale atağında Gökdeniz'in Mormenekşe ceza sahasına yaptığı ortada Yunus'un kafa vuruşunda kaleci Haluk topu iki hamlede kontrol etti.

Dk. 87 Mormenekşe atağında Çanakkale defansının arkasında topla buluşan Ramazan çaprazda kötü bir vuruşla topu auta attı.

Geriye kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Mormenkşe maçı 1 – 0 kazanarak puanını 28 yaparak averajla zirve takibini devam ettirdi. Çanakkale ise 5 puanla ligin dibinde kaldı.