Yer: Esentepe Stadyumu

Hakemler: Osman Özpaşa, Cem Öksüzoğulları, Şahin Coşkun

Esentepe: Ahmet, Tuğra, Ali (90' Kaya Miroğlu Bahadır), Nersin, Deniz (83' Devran Ali Güneş), Mustafa, Salih (46' Emre Mutlu), Mehmet Ada (72' Emek Kırılmaz), Lukman, Benjamin, Frank

Yenicami: Süleyman, Remzi, Hascan (86' Hüseyin Arifoğlu), Mehmet (56' Samet Akrep), Barış (67' Asrın Alican Sönmez), İrfan, Karan, Görkem, Sylla, Mpazu, Dangmo

Goller: 74' Emek Kırılmaz, 81' Deniz Kibar (Esentepe)

AKSA Süper Lig’in 13. haftasında Esentepe, Yenicami’yi konuk etti. Kırmızı beyazlılar rakibini 2-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekip, aradığı golleri karşılaşmanın son bölümlerinde bularak kendi sahasındaki başarılı çizgisini devam ettirdi.

Yenicami, kötü gidişe dur diyemedi ve 74. dakikada Emek Kırılmaz'ın, 81. dakikada ise Deniz Kibar’ın gollerine engel olamayarak karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Esentepe, 17 puanla 9. sıraya yükseldi. Yenicami ise 8 puanda kalarak 15. sırada küme düşme hattında yer almaya devam etti.

(Foto: Richard Beale)

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